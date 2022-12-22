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    Юран проведет переговоры с руководством «Рубина»

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    Сергей Юран может стать новым главным тренером «Рубина», сообщает «Чемпионат».

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Переговоры действительно есть, это факт. Но репутация Юрана, мягко говоря, неоднозначная, поэтому окончательного решения на данный момент нет.

    Многие болельщики, и не только они, хотели бы, чтобы главным тренером был утверждён нынешний исполняющий обязанности Юрий Уткульбаев, под руководством которого "Рубин" выиграл две игры из двух на финише первой части чемпионата», — сказал источник издания.

    Уткульбаев стал временным тренером «Рубина» в середине ноября после отставки Леонида Слуцкого.

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