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    • СМИ: Роналду подпишет с «Аль-Насром» контракт до 2030 года и станет послом ЧМ-2030
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    СМИ: Роналду подпишет с «Аль-Насром» контракт до 2030 года и станет послом ЧМ-2030

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    Криштиану Роналду уже на этой неделе может стать игроком «Аль-Насра».

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    По информации испанского издания Marca, Роналду может подписать с клубом из Саудовской Аравии контракт до 2030 года.

    Первые два с половиной года он будет игроком «Аль-Насра», а потом станет послом совместной заявки Саудовской Аравии, Греции и Египта на проведение ЧМ-2030.

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    • Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» готов платить Роналду 200 миллионов евро.

    Отмечается, что уровень доходов Криштиану в роли посла заявки на ЧМ-2030 будет еще выше.

    Роналду находится в статусе свободного агента. В ноябре 37-летний португалец расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».

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