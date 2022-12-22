СМИ: Роналду подпишет с «Аль-Насром» контракт до 2030 года и станет послом ЧМ-2030

уже на этой неделе может стать игроком

По информации испанского издания Marca, Роналду может подписать с клубом из Саудовской Аравии контракт до 2030 года.

Первые два с половиной года он будет игроком «Аль-Насра», а потом станет послом совместной заявки Саудовской Аравии, Греции и Египта на проведение ЧМ-2030.

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» готов платить Роналду 200 миллионов евро.

Отмечается, что уровень доходов Криштиану в роли посла заявки на ЧМ-2030 будет еще выше.

Роналду находится в статусе свободного агента. В ноябре 37-летний португалец расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».