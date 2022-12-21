Иско может продолжить карьеру в АПЛ

Ранее на этой неделе стало известно, что Иско в ближайшее время расторгнет контракт с «Севильей» из-за разногласий с руководством клуба.
По информации известного журналиста Николо Скиры, экс-футболиста мадридского «Реала» хочет подписать «Вулверхэмптон».
В переходе Иско заинтересован главный тренер «волков» Хулен Лопетеги, который в начале сезона покинул «Севилью» после ряда неудачных результатов.
Иско перешел в «Севилью» в августе свободным агентом после истечения контракта с «Реалом». Его соглашение с клубом из Андалусии рассчитано до 2024 года.
В составе андалусийского клуба Иско провел 19 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом и тремя голевыми передачами.