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    Иско может продолжить карьеру в АПЛ

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    Полузащитник «Севильи» Иско может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

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    Ранее на этой неделе стало известно, что Иско в ближайшее время расторгнет контракт с «Севильей» из-за разногласий с руководством клуба.

    По информации известного журналиста Николо Скиры, экс-футболиста мадридского «Реала» хочет подписать «Вулверхэмптон».

    В переходе Иско заинтересован главный тренер «волков» Хулен Лопетеги, который в начале сезона покинул «Севилью» после ряда неудачных результатов.

    Иско перешел в «Севилью» в августе свободным агентом после истечения контракта с «Реалом». Его соглашение с клубом из Андалусии рассчитано до 2024 года.

    В составе андалусийского клуба Иско провел 19 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом и тремя голевыми передачами.

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