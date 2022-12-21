Иско может продолжить карьеру в АПЛ

Полузащитник «Севильи»может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Ранее на этой неделе стало известно, что Иско в ближайшее время расторгнет контракт с «Севильей» из-за разногласий с руководством клуба.

По информации известного журналиста Николо Скиры, экс-футболиста мадридского «Реала» хочет подписать «Вулверхэмптон».

В переходе Иско заинтересован главный тренер «волков» Хулен Лопетеги, который в начале сезона покинул «Севилью» после ряда неудачных результатов.

Иско перешел в «Севилью» в августе свободным агентом после истечения контракта с «Реалом». Его соглашение с клубом из Андалусии рассчитано до 2024 года.

В составе андалусийского клуба Иско провел 19 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом и тремя голевыми передачами.