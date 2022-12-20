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    «Севилья» и Иско расторгнут контракт

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    Полузащитник Иско в ближайшее время покинет «Севилью», сообщает Marca.

    Иско
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    Иско

    По информации издания, контракт на два сезона, заключенный в августе этого года, будет расторгнут и клуб объявит о прекращении сотрудничества с хавбеком.

    Ранее сообщалось, что у Иско возник конфликт со спортивным директором «Севильи» Рамоном Родригесом Мончи. Руководство клуба не устраивает поведение полузащитника и его окружения.

    Кроме того, трансфер Иско состоялся по желанию Хулена Лопетеги, покинувшего клуб в начале октября. Новый тренер Хорхе Сампаоли не видит Иско в своей команде.

    Иско перешел в «Севилью» в августе свободным агентом после истечения контракта с «Реалом». Его соглашение с клубом из Андалусии рассчитано до 2024 года.

    В составе андалусийского клуба Иско провел 19 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом и тремя голевыми передачами.

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