Семшов стал главным тренером «Чайки»

Пресс-служба «Чайки» объявила о подписании контракта с. Теперь он новый главный тренер первой команды.

Сообщается, что контракт подписан на один год с возможностью продления еще на один сезон.

«Хочу поблагодарить руководство клуба, которое оказало доверие и остановилось на моей кандидатуре. В конце ноября поступило предложение, я не раздумывал, сразу дал согласие. Быстро решили по всем контрактным делам. Футбольный клуб "Чайка" — это глобальный, ответственный проект. План на ближайшее время — познакомиться с командой и провести тренировочные сборы. Для любого тренера главное — это результат, который будет показывать команда.

Смотрел матчи "Чайки", есть хорошие футболисты, команда достаточно известная. Зона непростая, некоторые клубы тоже хорошо укомплектованы и ставят перед собой высокие задачи. Конкуренция всегда есть и будет, и только в этом случае можно вырасти хорошими футболистами. Болельщикам хочу сказать, чтобы верили, надеялись, любили и поддерживали команду. Мы приложим максимум усилий, чтобы вы были всегда в хорошем настроении!» — приводит слова Семшова клубная пресс-служба.

«Чайка» занимает 2-е место в группе 1 Второй лиги России.