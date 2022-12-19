Канчельскис: Аргентинцы заслуженно переиграли Францию

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед»признался, что его впечатлил финал ЧМ-2022, в котором сборнаявыиграла у

«Замечательный и отличный финал чемпионата мира! Это один из лучших финалов ЧМ, который я видел в своей жизни. Шесть голов и драматические пенальти… Игра смотрелась.

Лично я болел за Аргентину — они и победили. Я считаю, что аргентинцы заслуженно переиграли Францию. В первом тайме полностью переиграли соперника. Французы включились во втором тайме, но были маленькие ошибки. С другой стороны, без ошибок не бывает футбола.

Думал, что французы в дополнительное время дожмут. Оказалось, что аргентинцы нашли в себе силы… Думаю, что день отдыха сказался. Французы были не такие свежие, как раньше.

Дело дошло до серии пенальти — здесь уже чисто психологически аргентинцы были лучше готовы, чем французы», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».