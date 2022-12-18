Баженов о матче Хорватия — Марокко: Хорваты выиграли справедливо

Бывший нападающийвысказал мнение о матче за третье место на ЧМ между сборными Хорватии и Марокко (2:1).

«Мне кажется, матч за третье место удался. Хорваты — более опытная и структурная команда, а Марокко чуть-чуть не хватило как раз этого опыта. Но все на своих местах — хорваты по делу выиграли.

В моём понимании матч за третье место нужен. Не слышал, чтобы как-то высказывались против них. Мне было интересно наблюдать за игрой.

Спортивный интерес присутствует, поэтому играть за третье место — очень достойно. Для Марокко четвёртое место — как первое.

Не нужно обесценивать успех. Они точно останутся в истории ЧМ», — сказал Баженов Чемпионату.

Напомним, что сборная Хорватии обыграла Марокко в матче за бронзу мундиаля (2:1). Марокканская сборная заняла 4-е место на чемпионате мира.