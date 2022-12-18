Баженов о матче Хорватия — Марокко: Хорваты выиграли справедливо

Никита Баженов Фото: globallookpress.com
«Мне кажется, матч за третье место удался. Хорваты — более опытная и структурная команда, а Марокко чуть-чуть не хватило как раз этого опыта. Но все на своих местах — хорваты по делу выиграли.
В моём понимании матч за третье место нужен. Не слышал, чтобы как-то высказывались против них. Мне было интересно наблюдать за игрой.
Спортивный интерес присутствует, поэтому играть за третье место — очень достойно. Для Марокко четвёртое место — как первое.
Не нужно обесценивать успех. Они точно останутся в истории ЧМ», — сказал Баженов Чемпионату.
Напомним, что сборная Хорватии обыграла Марокко в матче за бронзу мундиаля (2:1). Марокканская сборная заняла 4-е место на чемпионате мира.