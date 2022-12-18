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    «Фиорентина» назвала цену на Амрабата

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    Руководители «Фиорентины» определились с суммой, за которую они готовы уже в зимнее трансферное окно отпустить марокканского полузащитника Софьяна Амрабата в другую команду.

    Софьян Амрабат
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    Софьян Амрабат

    По информации Тони Хуанмарти, клуб из Флоренции планирует выручить с продажи 26-летнего марокканского футболиста не менее 40 миллионов евро.

    Подписать Амрабата хотели бы «Барселона», «Ливерпуль» и мадридский «Атлетико». Стоит отметить, что портал transfermarkt оценивает стоимость марокканца в десять миллионов евро, но сейчас его цена выросла после удачного для сборной Марокко чемпионата мира.

    Напомним, Амрабат помог сборной Марокко дойти до полуфинала, где его команда проиграла Франции (0:2). В матче за третье место Марокко проиграло Хорватии (1:2).

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