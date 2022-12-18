«Фиорентина» назвала цену на Амрабата

Софьян Амрабат Фото: globallookpress.com
По информации Тони Хуанмарти, клуб из Флоренции планирует выручить с продажи 26-летнего марокканского футболиста не менее 40 миллионов евро.
Подписать Амрабата хотели бы «Барселона», «Ливерпуль» и мадридский «Атлетико». Стоит отметить, что портал transfermarkt оценивает стоимость марокканца в десять миллионов евро, но сейчас его цена выросла после удачного для сборной Марокко чемпионата мира.
Напомним, Амрабат помог сборной Марокко дойти до полуфинала, где его команда проиграла Франции (0:2). В матче за третье место Марокко проиграло Хорватии (1:2).