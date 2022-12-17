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    Ловрен — о бронзе ЧМ-2022: Не ожидал, что в этом году мы заберемся так далеко

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    Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал 3-е место сборной Хорватии на чемпионате мира в Катаре.

    Деян Ловрен
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    Деян Ловрен

    В матче за бронзу ЧМ-2022 хорваты с Ловреном в составе обыграли команду Марокко — 2:1.

    «У меня нет слов, чтобы выразить эмоции, возможно, они появятся через 15-20 лет, но сейчас я просто счастлив, потому что мы сделали невозможное. В 2018 мы добились того, чего добились.

    Буду откровенен, я не ожидал, что в этом году мы заберемся так далеко, эта медаль даже ценнее. Знаю, сколько труда и пота мы вложили в это достижение.

    Только великим командам удается достичь такого, великим и немногим. Мы представляем небольшую страну, тем весомее наше достижение.

    Мы можем пересчитать по пальцам одной руки сборные, которым удавалось два чемпионата мира подряд быть в медалях», — сказал игрок «Матч ТВ».

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