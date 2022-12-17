Ловрен — о бронзе ЧМ-2022: Не ожидал, что в этом году мы заберемся так далеко

Защитникпрокомментировал 3-е место сборной Хорватии на чемпионате мира в Катаре.

В матче за бронзу ЧМ-2022 хорваты с Ловреном в составе обыграли команду Марокко — 2:1.

«У меня нет слов, чтобы выразить эмоции, возможно, они появятся через 15-20 лет, но сейчас я просто счастлив, потому что мы сделали невозможное. В 2018 мы добились того, чего добились.

Буду откровенен, я не ожидал, что в этом году мы заберемся так далеко, эта медаль даже ценнее. Знаю, сколько труда и пота мы вложили в это достижение.

Только великим командам удается достичь такого, великим и немногим. Мы представляем небольшую страну, тем весомее наше достижение.

Мы можем пересчитать по пальцам одной руки сборные, которым удавалось два чемпионата мира подряд быть в медалях», — сказал игрок «Матч ТВ».