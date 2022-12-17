Альба — Бускетсу: Горжусь капитаном и товарищем по команде

Защитник сборной Испаниивыразил слова благодарности партнеру по сборной

«Горжусь капитаном и товарищем по команде. Ты всегда был лидером сборной в хорошие и плохие времена.

После стольких сборов, тренировок и совместных матчей за национальную команду ты прощаешься. Нам будет очень не хватать тебя, мой друг.

Спасибо за то, что ты нам дал. Ты уникален», — написал Альба на своей странице в социальных сетях.

Бускетс дебютировал за сборную Испании в 2009 году. В составе национальной команды полузащитник выиграл чемпионат мира 2010 года и чемпионат Европы 2012.