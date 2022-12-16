Ван Гал о судье Матеу Лаосе в 1/4 финала ЧМ: Он провел весь матч, разговаривая с аргентинцами, а нам и слова не сказал

Экс-главный тренер сборной Нидерландовсчитает ошибкой назначение арбитрана матч 1/4 финала ЧМ-2022.

«Судья провел весь матч, разговаривая с аргентинцами [по-испански], в то время как нам он даже не сказал ни слова.

Статистика фолов: Нидерланды — 30, Аргентина — 15. Это вообще не соответствует той жестокости, с которой действовали обе команды на поле», — сказал Ван Гал Mundo Deportivo.

Нидерланды уступили Аргентине (2:2, по пенальти — 3:4) и покинули турнир, после чего Ван Гал покинул свой пост.

Еще в апреле стало известно, что главным тренером сборной Нидерландов на период с 1 января 2023 года назначен Роналд Куман.