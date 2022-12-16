Силва — об отставке Сантуша из сборной Португалии: Много моментов радости и немного грусти

Полузащитник сборной Португалииотреагировал на уходс поста главного тренера национальной команды.

«Большое спасибо нашему тренеру Фернанду Сантушу.

Тренер, который около 8 лет назад привел меня в нашу национальную сборную. Тренер, который выиграл единственные два титула в нашей истории.

Много моментов радости и немного грусти, но самое главное — удовольствие от работы с великим человеком, который навсегда останется в истории португальского футбола», — написал Силва в соцсетях.

68-летний специалист возглавлял команду с 2014 года. Вместе со сборной Португалии он выиграл чемпионат Европы-2016 и Лигу наций сезона-2018/19.