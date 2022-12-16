Итальянец Марколини возглавил сборную Мальты

Новым главным тренером сборной Мальты стал, сообщает пресс-служба национальной команды страны.

Контракт со специалистом рассчитан до конца 2024 года. Он сменил на этому посту Девиса Маджу и будет готовить Мальту к квалификации Евро-2024.

Отметим, что Марколини тренировал несколько команд Серии B и C и выиграл Кубок Италии Серии C с «Алессандрией» в сезоне 2017/18. Последним клубом специалиста был «Альбинолеффе», занимающий 12-е место группы А итальянской Серии С.

Сборная Мальты сыграет в группе С отбора на чемпионат Европы-2024, где ее соперниками станут Украина, Италия, Англия и Северная Македония.