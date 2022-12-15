Раньери: Месси, кажется, никогда так не решал исход матчей, как сейчас. Он творит историю

Известный итальянский тренерподелился мыслями о выступлениях нападающего сборной Аргентины

«Невозможно предсказать результат таких игр, но, учитывая, что обе сборные убийственны на контратаках, команда, которая забьет первой, может иметь преимущество, особенно Франция, у которой есть Мбаппе.

Месси, кажется, никогда так не решал исход матчей, как сейчас. Он стал лидером сборной Аргентины не только в том, что касается техники, но и харизмы. Он делает все, включая экстраординарные голы, и является чемпионом, который творит историю.

Франция на чемпионате мира до сих пор выступала превосходно. Тчуамени хорош, и, конечно же, у них есть Мбаппе, который настолько быстр, что выглядит почти неудержимым. Пожалуй, он является игроком, наиболее похожим на Роналдо, Феномена», — цитирует Раньери Gazzetta dello Sport.

Финал чемпионата мира между Францией и Аргентиной состоится 18 декабря в 22:00 мск.