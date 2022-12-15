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    Раньери: Месси, кажется, никогда так не решал исход матчей, как сейчас. Он творит историю

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    Известный итальянский тренер Клаудио Раньери поделился мыслями о выступлениях нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

    Клаудио Раньери
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    Клаудио Раньери

    «Невозможно предсказать результат таких игр, но, учитывая, что обе сборные убийственны на контратаках, команда, которая забьет первой, может иметь преимущество, особенно Франция, у которой есть Мбаппе.

    Месси, кажется, никогда так не решал исход матчей, как сейчас. Он стал лидером сборной Аргентины не только в том, что касается техники, но и харизмы. Он делает все, включая экстраординарные голы, и является чемпионом, который творит историю.

    Франция на чемпионате мира до сих пор выступала превосходно. Тчуамени хорош, и, конечно же, у них есть Мбаппе, который настолько быстр, что выглядит почти неудержимым. Пожалуй, он является игроком, наиболее похожим на Роналдо, Феномена», — цитирует Раньери Gazzetta dello Sport.

    Финал чемпионата мира между Францией и Аргентиной состоится 18 декабря в 22:00 мск.

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