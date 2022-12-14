Билялетдинов назвал слухами информацию о том, что Гогниев покинет «Химки»

Тренерназвал слухами информацию, что наставник подмосковного клубапокинет свой пост.

Ранее журналист Сергей Ильёв сообщил, что подмосковный клуб может убрать Гогниева с должности главного тренера.

«Гогниев может покинуть "Химки"? Впервые слышу об этом. Это очередной слух. Откуда звон, там и спрашивайте — я ничего не знаю по этому поводу.

Уже завтра у нас начинаются подготовительные сборы. Спокойно готовимся к выезду. Всё хорошо: в рабочем режиме ведём подготовку», — сказал Билялетдинов «Чемпионату».

После 17 туров РПЛ «Химки» занимают предпоследнее, 15-е место, с 12 очками.

В следующем матче после возобновления чемпионата подопечные Спартака Гогниева сыграют в гостях с «Факелом» (5 марта 2023 года).