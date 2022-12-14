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    Билялетдинов назвал слухами информацию о том, что Гогниев покинет «Химки»

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    Тренер «Химок» Ринат Билялетдинов назвал слухами информацию, что наставник подмосковного клуба Спартак Гогниев покинет свой пост.

    Спартак Гогниев
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    Спартак Гогниев

    Ранее журналист Сергей Ильёв сообщил, что подмосковный клуб может убрать Гогниева с должности главного тренера.

    «Гогниев может покинуть "Химки"? Впервые слышу об этом. Это очередной слух. Откуда звон, там и спрашивайте — я ничего не знаю по этому поводу.

    Уже завтра у нас начинаются подготовительные сборы. Спокойно готовимся к выезду. Всё хорошо: в рабочем режиме ведём подготовку», — сказал Билялетдинов «Чемпионату».

    После 17 туров РПЛ «Химки» занимают предпоследнее, 15-е место, с 12 очками.

    В следующем матче после возобновления чемпионата подопечные Спартака Гогниева сыграют в гостях с «Факелом» (5 марта 2023 года).

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