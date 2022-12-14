Баженов: Аргентина крупно победила Хорватию за счет Месси

Экс-игроквысказал мнение о победе сборной Аргентины в матче с Хорватией (3:0).

«Не сказал бы, что аргентинцам удалось разгромить Хорватию за счёт класса, хотя он присутствовал.

Получилось крупно победить за счёт Лионеля Месси и ошибок хорватов. Аргентина забила достаточно быстрые голы и справедливо вышла в финал.

На чемпионате мира в финале должны играть глобально сильнейшие сборные с позиции силы.

Думаю, в матче Франция — Марокко тоже не будет никаких сюрпризов», — сказал Баженов Чемпионату.

Сборная Аргентины сыграет в финале мундиаля с победителем матча Франция — Марокко, который пройдет 14 декабря. Начало встречи — в 22:00 мск.