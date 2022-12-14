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    Баженов: Аргентина крупно победила Хорватию за счет Месси

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    Экс-игрок «Спартака» Никита Баженов высказал мнение о победе сборной Аргентины в матче с Хорватией (3:0).

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Не сказал бы, что аргентинцам удалось разгромить Хорватию за счёт класса, хотя он присутствовал.

    Получилось крупно победить за счёт Лионеля Месси и ошибок хорватов. Аргентина забила достаточно быстрые голы и справедливо вышла в финал.

    На чемпионате мира в финале должны играть глобально сильнейшие сборные с позиции силы.

    Думаю, в матче Франция — Марокко тоже не будет никаких сюрпризов», — сказал Баженов Чемпионату.

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