Роналдо рассказал о шансах Месси выиграть чемпионат мира

Бывший бразильский футболистрассказал, за счет чегоможет выиграть на мундиале в Катаре.

«Мы все это заслужили, но футбол — командная игра, и никто ничего не дает из-за твоей личной истории. Безусловно, у него есть хорошие шансы на успех.

Месси сейчас приходится иметь дело с возрастом, он наносит меньше ударов, чем раньше, однако вблизи штрафной площади он всегда убойный.

По сравнению с прошлым я вижу его более заряженным и решительным.

Все со временем меняются, и желание выиграть чемпионат мира подталкивает тебя идти дальше во всех аспектах, включая характер.

Я был бы лицемером, если бы сказал "да" (болел ли Роналдо за Аргентину). Соперничество между Бразилией и Аргентиной очень сильное, я бы не стал радоваться их успехам.

И потом Аргентина не играет в отличный футбол, однако у них всегда есть большое желание победить, они могут быть агрессивными, они много бегают», — цитирует Роналдо Football Italia.

Сборная Аргентины встретится с Хорватией в полуфинале ЧМ 13 декабря. Начало встречи — в 22:00 мск.