Моуринью может совмещать работу в «Роме» и в сборной Португалии

Главный тренерможет возглавить сборную Португалии. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport

Как сообщается в источнике, действующий тренер португальской сборной Фернанду Сантуш может быть уволен с поста после вылета команды на мундиале.

Жозе Моуринью предлагают совмещать должность главного тренера «Ромы» со сборной Португалии.

После поражения португальцев в 1/4 финала ЧМ с Марокко (0:1) Луиш Фигу выступил с критикой в адрес главного тренера Фернанду Сантуша. Бывший игрок сборной Португалии считает, что Сантуш не должен был держать Криштиану Роналду в запасе.