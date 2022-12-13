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    Моуринью может совмещать работу в «Роме» и в сборной Португалии

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    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может возглавить сборную Португалии. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    Как сообщается в источнике, действующий тренер португальской сборной Фернанду Сантуш может быть уволен с поста после вылета команды на мундиале.

    Жозе Моуринью предлагают совмещать должность главного тренера «Ромы» со сборной Португалии.

    После поражения португальцев в 1/4 финала ЧМ с Марокко (0:1) Луиш Фигу выступил с критикой в адрес главного тренера Фернанду Сантуша. Бывший игрок сборной Португалии считает, что Сантуш не должен был держать Криштиану Роналду в запасе.

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