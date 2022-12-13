Моуринью может совмещать работу в «Роме» и в сборной Португалии

Жозе Моуринью Фото: globallookpress.com
Как сообщается в источнике, действующий тренер португальской сборной Фернанду Сантуш может быть уволен с поста после вылета команды на мундиале.
Жозе Моуринью предлагают совмещать должность главного тренера «Ромы» со сборной Португалии.
После поражения португальцев в 1/4 финала ЧМ с Марокко (0:1) Луиш Фигу выступил с критикой в адрес главного тренера Фернанду Сантуша. Бывший игрок сборной Португалии считает, что Сантуш не должен был держать Криштиану Роналду в запасе.