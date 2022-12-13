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    Баженов: у Аргентины есть люди, способные решить исход матча

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    Бывший игрок «Спартака» Никита Баженов высказал мнение о предстоящем полуфинале чемпионата мира между сборными Аргентины и Хорватии.

    Никита Баженов
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    Никита Баженов

    «Мне хотелось бы, чтобы игра не была скучной, было забито много голов, чтобы она была бескомпромиссной — с зарубой и скандалами в хорошем понимании.

    Все хотят быть в финале, и все достойны. На первую роль выйдут командные действия.

    В этом плане хорваты немного выигрывают у Аргентины. Однако у Аргентины есть люди, которые могут решить момент и исход матча в целом.

    На Аргентину идёт давление с первого матча. Важно справиться с этим давлением.

    Ощущение такое, что Аргентина будет в финале, а там у них будут большие проблемы с французами», — сказал Баженов Чемпионату.

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