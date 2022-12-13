Баженов: у Аргентины есть люди, способные решить исход матча

Бывший игроквысказал мнение о предстоящем полуфинале чемпионата мира между сборными Аргентины и Хорватии.

«Мне хотелось бы, чтобы игра не была скучной, было забито много голов, чтобы она была бескомпромиссной — с зарубой и скандалами в хорошем понимании.

Все хотят быть в финале, и все достойны. На первую роль выйдут командные действия.

В этом плане хорваты немного выигрывают у Аргентины. Однако у Аргентины есть люди, которые могут решить момент и исход матча в целом.

На Аргентину идёт давление с первого матча. Важно справиться с этим давлением.

Ощущение такое, что Аргентина будет в финале, а там у них будут большие проблемы с французами», — сказал Баженов Чемпионату.

Сборная Аргентины встретится с Хорватией в полуфинале чемпионата мира 13 декабря. Начало встречи — в 22:00 мск.