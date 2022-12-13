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    Аргентина — Хорватия: стартовые составы на полуфинал чемпионата мира

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    Аргентина и Хорватия объявили стартовые составы на полуфинальный матч чемпионата мира, который состоится в 22:00 мск на стадионе «Лусаил Иконик».

    Лионель Месси и Эмилиано Мартинес
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    Лионель Месси и Эмилиано Мартинес

    Состав Аргентины:
    • Мартинеc, Тальяфико, Паредес, Де Пауль, Альварес, Месси, Ромеро, Отаменди, Мак Алистер, Фернандеc, Молина.

    Специальный прогноз на матч Аргентина — Хорватия от LiveSport.Ru

    Состав Хорватии:
    • Ливакович, Ловрен, Гвардиол, Перишич, Соса, Юранович, Ковачич, Модрич, Брозович, Пашалич, Крамарич.

    Эксперты LiveSport.Ru поделились мыслями касательно возможных исходов этого поединка. Подробнее в прогнозе.

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    • Следить за поединком можно на LiveCup.Run. Данные о ходе событий будут обновляться в режиме онлайн.

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