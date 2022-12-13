Аргентина — Хорватия: стартовые составы на полуфинал чемпионата мира

Лионель Месси и Эмилиано Мартинес Фото: globallookpress.com
Состав Аргентины:
- Мартинеc, Тальяфико, Паредес, Де Пауль, Альварес, Месси, Ромеро, Отаменди, Мак Алистер, Фернандеc, Молина.
Специальный прогноз на матч Аргентина — Хорватия от LiveSport.Ru
Состав Хорватии:
- Ливакович, Ловрен, Гвардиол, Перишич, Соса, Юранович, Ковачич, Модрич, Брозович, Пашалич, Крамарич.
Эксперты LiveSport.Ru поделились мыслями касательно возможных исходов этого поединка. Подробнее в прогнозе.
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