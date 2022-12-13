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    Аргентина — Хорватия. Онлайн

    Сегодня в матче между сборными Аргентины и Хорватии определится первый финалист чемпионата мира в Катаре

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    В 22:00 в городе Лусаил на стадионе «Лусаил Айконик» прозвучит стартовый свисток первого полуфинального матча чемпионата мира, в котором сойдутся сборные Аргентины и Хорватии. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    Аргентина

    Сборная Аргентины в шестой раз в истории пробилась в полуфинал чемпионата мира. Еще ни разу «бело-голубые» не вылетали с этой стадии и регулярно выходили в решающий финальный матч. Аргентинцы являются двукратными чемпионами мира и намерены в третий раз побороться за заветный кубок.

    На пути к полуфиналу подопечные Лионеля Скалони не без труда заняли первое место в своей группе. После сенсационного поражения в стартовом туре от сборной Саудовской Аравии (1-2) южноамериканцы с сухим счетом выиграли два следующих матча у сборных Мексики (2-0) и Польши (2-0).

    На первой стадии плей-офф сборной Аргентины противостояли крепкие австралийцы, оставившие за бортом плей-офф датчан. «Бело-голубые» одержали непростую победу со счетом 2-1 и вышли в четвертьфинал, где их ожидала сборная Нидерландов.

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    Матч с голландцами получился одним из самых ярких на текущем чемпионате мира. Аргентинская сборная уверенно, казалось бы, доводила дело до победы после гола Молины и реализованного пенальти Месси, но затем сработала замена Луи ван Гала. Голландский тренер на 78-й минуте выпустил нападающего Ваута Вегхорста, который спас команду от поражения в основное время, забив дважды на 83-й и 101-й минутах соответственно.

    Дополнительные 30 минут игры голов не принесли и команды принялись выявлять победителя в серии пенальти. Голкипер аргентинцев Эмилиано Мартинес вновь продемонстрировал свой высокий класс в отражении одиннадцатиметровых ударов, отбив пенальти от Ван Дейка и Бергейса. Подопечные Лионеля Скалони выиграли серию пенальти со счетом 4-3 и вышли в полуфинал чемпионата мира.

    Хорватия

    Для сборной Хорватии предстоящий полуфинал станет третьим в истории и вторым подряд после серебряных медалей на чемпионате мира в России в 2018 году. «Шашечные» решили задачу по выходу из группы только в заключительном туре, когда набрали необходимое очко в матче со сборной Бельгии (0:0). С пятью баллами хорваты заняли вторую позицию в квартете F и вместе со сборной Марокко пробились в плей-офф.

    Обе стадии плей-офф подопечные Златко Далича преодолели после побед в серии послематчевых пенальти. В 1/8 финала хорваты выбили сборную Японии (1:1, 3:1 по пенальти), а в четвертьфинале переиграли одного из фаворитов турнира — сборную Бразилии (1:1, 4:2 по пенальти).

    Драматичной получилось развязка матча 1/4 финала против пятикратных чемпионов мира. Хорваты вновь перевели встречу в дополнительное время после нулевой ничьи, а в конце первого экстра-тайма Неймар вывел сборную Бразилии вперед. Подопечные Златко Далича спаслись от поражения на 116-й минуте встречи, благодаря голу нападающего Бруно Петковича.

    В серии пенальти голкипер хорватов Ливакович отразил мяч после удара Родриго, а решающий подход к точке не реализовал защитник Маркиньос, попав в штангу. Хорваты одержали победу в серии послематчевых пенальти со счетом 4:2 и во второй раз подряд пробились в полуфинал чемпионата мира.

    Личные встречи

    Сборные Аргентины и Хорватии дважды встречались между собой на чемпионатах мира. На мундиале 1998 года во Франции в рамках третьего тура группового этапа аргентинцы с минимальным счетом переиграли хорватов (1:0).

    Четыре года назад на чемпионате мира в России команды вновь пересеклись в группе, где «шашечные» оформили разгромную победу над своим соперником во втором туре (3:0).

    Прямая речь

    Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони:

    — «Это будет очень сложный матч, они показывают командный футбол. У Хорватии хорошие футболисты. У нас есть свой стиль игры, хотя мы и должны принимать во внимание то, как играет соперник. Если мы сделаем то, что должны, нам будет проще достичь нашей цели.

    Мы провели глубокий анализ игры Хорватии — она усложнила жизнь многим командам. Мы постарались разобраться, какие зоны мы можем эффективно атаковать».

    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич:

    — «Мы попали в четверку лучших команд мира, и это большой успех для Хорватии. Но мы хотим большего. Мы сыграем с отличной командой, которую ведет за собой Лионель Месси. Она под большим давлением, чем мы. Мы знаем, как Аргентина собирается играть.

    Я оптимист и верю в игроков, которые уже проявили и мастерство, и характер. Мы не станем подстраиваться под соперника, мы сыграем в свой футбол с целью добиться нужного результата. Аргентина сильна, но многое зависит от нас самих. Надо играть как команда, как это было против Бразилии.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Аргентина — Хорватия с коэффициентом 2.25.

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