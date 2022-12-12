Стоичков назвал три главных разочарования ЧМ-2022

Бывший игрок «Барселоны»назвал три главных разочарования на чемпионате мира по футболу-2022 в Катаре.

«Самое большое разочарование — сборная Бразилии. Это оглушительный провал, учитывая, какая потрясающая у них была команда. Про Испанию я так не могу сказать. Скорее, испанцы просто упустили возможность

Ещё один провал — Германия. Они выступили, как и всегда: играли плохо, но всё равно побеждали. Просто они не набрали необходимое количество очков, чтобы пройти в плей-офф. Вообще это тревожный сигнал: у них есть есть Гюндоган, Гнабри, Мусиала, Киммих, но нет таких игроков, как Клинсманн, Хесслер, Маттеус, Бреме.

Португалия тоже ужасно разочаровала. Когда Роналду сел на скамейку запасных, хорошая команда осталась без лидера», — приводит слова Стоичкова Sport.