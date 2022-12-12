Энрике о сборной Испании на ЧМ: Мы упустили возможность выиграть

Бывший главный тренер сборной Испанииподелился ожиданиями от заключительной стадии ЧМ в Катаре.

«То, что пробуждает чемпионат мира, дух, которым дышат, — это уникальная вещь. Футбол — это вид спорта, в котором может победить команда, которая не атакует. Это не случай Марокко, у которого были свои шансы.

У нас была очень молодая команда в течение четырёх лет, которая попала на чемпионат мира, и я чувствую, что мы потеряли очень хорошую возможность.

Я смотрю на полуфиналистов и не вижу никого лучше нас. Я думаю, что мы упустили прекрасную возможность на этом турнире.

За исключением тех 12 минут с Японией в начале второго тайма, я думаю, мы показывали хороший уровень, а затем с Марокко у нас были трудности.

Я несу максимальную ответственность за результат и буду воспринимать происходящее позитивно», — приводит слова Энрике издание Мarca.

Напомним, что сборная Испании вылетела из 1/8 финала мундиаля, проиграв в серии пенальти сборной Марокко.