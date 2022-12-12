Главный тренер «Факела» не против прихода Дзюбы

Главный тренер «Факела»заявил, что воронежский клуб заинтересован в подписании

«В нашей жизни нет ничего нереального. С медийной точки зрения для "Факела" это было бы круто. Если пофантазировать, то я был бы не против прихода Дзюбы в нашу команду.

Зная Артема как футболиста, он пригодился бы любой команде, учитывая его уровень. Но если говорить серьезно, то у нас сейчас есть мощная группа атаки, появление Артема в нашей команде сложно представить. В таком случае надо с кем-то расставаться, а этого совсем не хотелось бы», — цитирует Пятибратова «Матч ТВ».

Напомним, что 3 ноября 2022 года Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор» и стал свободным агентом.

Календарь и таблица РПЛ

«Факел» после 17 туров РПЛ занимает 13-е место в рейтинговой таблице с 13 очками.