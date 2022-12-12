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    Касильяс назвал своих фаворитов на чемпионате мира в Катаре

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    Экс-голкипер «Реала» Икер Касильяс рассказал, какую команду хочет видеть чемпионом мира в Катаре.

    Икер Касильяс
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    Икер Касильяс

    «Я хотел бы, чтобы победила команда, у которой никогда не было шансов выиграть чемпионат мира, такая как Хорватия или Марокко.

    Но также есть команда с давними футбольными традициями, как Аргентина, и у Франции — чемпиона мира — очень хорошее поколение», —цитирует Касильяса Diario Sport.

    Хорватия в четвертьфинале одержала сенсационную победу над Бразилией в серии пенальти. В 1/8 финала команда Златко Далича одолела Японию также в серии одиннадцатиметровых.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    Сборная Марокко в четвертьфинале победила Португалию со счетом 1:0 и стала первой в истории из африканских коллективов, которая вышла в полуфинал мундиаля.

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