Касильяс назвал своих фаворитов на чемпионате мира в Катаре

Экс-голкипер «Реала»рассказал, какую команду хочет видеть чемпионом мира в Катаре.

«Я хотел бы, чтобы победила команда, у которой никогда не было шансов выиграть чемпионат мира, такая как Хорватия или Марокко.

Но также есть команда с давними футбольными традициями, как Аргентина, и у Франции — чемпиона мира — очень хорошее поколение», —цитирует Касильяса Diario Sport.

Хорватия в четвертьфинале одержала сенсационную победу над Бразилией в серии пенальти. В 1/8 финала команда Златко Далича одолела Японию также в серии одиннадцатиметровых.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Сборная Марокко в четвертьфинале победила Португалию со счетом 1:0 и стала первой в истории из африканских коллективов, которая вышла в полуфинал мундиаля.