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    Винисиус Жуниор: В 2026 году сборная Бразилии покорит мир

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    Вингер «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор опубликовал пост после вылета своей команды с чемпионата мира в Катаре.

    Винисиус Жуниор
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    Винисиус Жуниор

    «Я плакал на поле, плакал в раздевалке, плакал один в самолете, плакал, когда вернулся домой, и буду плакать всякий раз, когда вспомню, как мы были близки… Это был худший день в моей жизни, несомненно, мне очень грустно. Я писал этот текст несколько раз, а потом удалял.

    У меня не хватает слов, чтобы описать разочарование, остались только слезы. Улыбка сошла с лица, мне нужно время, чтобы снова найти ее. Я люблю футбол, и это даст мне новую возможность привести Бразилию туда, где она действительно заслуживает быть — на вершину. План божий всегда выше нашего плана.

    Мы вернемся сильнее чем когда-либо. Бразилия, тысяча извинений. Мы потерпели неудачу в важный момент и всех подвели, простите… Спасибо вам за поддержку и любовь. Объединенная Бразилия покорит мир в 2026 году, запомните это», — написал Винисиус в Instagram.

    Напомним, в четвертьфинале ЧМ-2022 бразильская сборная уступила Хорватии (1:1, 2:4 — пенальти).

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