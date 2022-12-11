Дубль Распадори помог «Наполи» обыграть «Кристал Пэлас»

Английскийпотерпел поражение от итальянского(1:3) в товарищеском матче, прошедшем на арене « Регнум Кария» в турецкой Анталии.

Счет в матче на 33-й минуте открыли англичане — отличился Уилфрид Заха.

Спустя две минуты Виктор Осимхен сравнял счет, а во втором тайме дубль на 65-й и 81-й минутах оформил нападающий Джакомо Распадори.

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Кристал Пэлас — Наполи 1:3 Голы: 1:0 Уилфрид Заха (33'), 1:1 Виктор Осимхен (36'), 1:2 Джакомо Распадори (65'), 1:3 Джакомо Распадори (82')

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия, восстанавливающийся после травмы, вышел в стартовом составе и был заменен после перерыва.