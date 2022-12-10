Сантуш о Роналду в запасе: Никаких сожалений. Cложное решение, но я обязан выбирать умом, а не сердцем

Главный тренер сборной Португалиизаявил, что не жалеет о выборе состава на матч против Марокко (0:1) в четвертьфинале ЧМ-2022.

Форвард Португалии Криштиану Роналду начал матч на скамейке запасный. Он вышел на поле на 51-й минуте, заменив Рубена Невеша.

«Я не жалею об этом. Команда очень хорошо сыграла против Швейцарии (6:1).

Криштиану — великий игрок. Он вышел тогда, когда мы посчитали это необходимым. Никаких сожалений.

Я бы не стал ничего менять. Я не могу полагаться на сердце, принимая решения насчет команды.

Стратегически это было одно из самых сложных решений, но я обязан делать выбор умом, а не сердцем. Это не значит, что Роналду больше не сильный игрок», — сказал Сантуш O Jogo.