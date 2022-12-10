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    • Неймар о поражении от Хорватии: Бразилия вылетела в несправедливой игре
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    Неймар о поражении от Хорватии: Бразилия вылетела в несправедливой игре

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    Нападающий сборной Бразилии Неймар прокомментировал поражение от Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

    Неймар
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    Неймар

    Бразильцы уступили хорватам в серии послематчевых пенальти.

    «Сейчас трудно говорить. Голова забита множеством вещей, но мы поговорили в раздевалке о том, чему это нас научит. У нас очень сплоченная команда, веселый, счастливый коллектив, но сегодняшний день не был счастливым, это печальный день.

    К несчастью, мы вылетели в несправедливой игре. Теперь время выспаться, обнять близких. Только они могут сейчас утешить нас.

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    • Хочу сказать немного обо всем цикле, о тех днях, что мы провели вместе. Все пролетает так быстро, что надо получать от этого максимум. Карьера того или иного игрока в сборной заканчивается, приходит молодежь. Мы обрели тут много друзей, я рад быть частью команды, горжусь каждым. К сожалению, мы не смогли добиться победы для этого состава, но такое случается. Сейчас мы опечалены и грустим, трудно найти слова, чтобы утешить каждого», — приводит слова Неймара Globo Esporte.

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