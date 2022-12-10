Непомнящий не верит, что африканская сборная может выиграть ЧМ

Сборная Марокко Фото: globallookpress.com
«Судя по всему, этот результат нельзя назвать сенсационным. Марокко сыграли в свою игру, не позволив португальцам сыграть в свою.
Результат Марокко можно назвать историческим. Они выполнили свой план на игру. Марокканцы были опасны при равном счете, а потом сыграли по счету.
Способна ли африканская команда и Марокко в частности выиграть чемпионат мира? Не верю в это. Но чудеса на чемпионате случаются.
Если они попадут на французов, им будет непросто», — сказал Непомнящий «Спорт-Экспрессу».
Сборная Марокко впервые в своей истории вышла в полуфинал чемпионата мира.
За выход в финал турнира в Катаре команда поборется с победителем матча Англия — Франция, который начнется в 22.00 мск.