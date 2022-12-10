«На что ты смотришь, придурок? Давай, иди отсюда». Месси нагрубил нападающему сборной Нидерландов

Капитан сборной Аргентиныпосле победы надв четвертьфинале ЧМ-2022 в грубой форме ответил нападающему «оранжевых»

«На что ты смотришь, придурок? На что ты смотришь, придурок? Давай, иди отсюда, придурок.

Их 19-й номер (Вегорст — прим.) подходил к нам, стал толкаться, провоцировать еще до матча, говорить всякое», — сказал Месси в адрес Вегорста в прямом эфире телеканала TyC Sports.

Напомним, ранее Месси раскритиковал главного тренера сборной Нидерландов Луи ван Гала.

В полуфинале ЧМ-2022 Аргентина сыграет со сборной Хорватии, которая в 1/4 финала одержала победу над Бразилией.