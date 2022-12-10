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    «На что ты смотришь, придурок? Давай, иди отсюда». Месси нагрубил нападающему сборной Нидерландов

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    Капитан сборной Аргентины Лионель Месси после победы над Нидерландами в четвертьфинале ЧМ-2022 в грубой форме ответил нападающему «оранжевых» Вауту Вегорсту.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «На что ты смотришь, придурок? На что ты смотришь, придурок? Давай, иди отсюда, придурок.

    Их 19-й номер (Вегорст — прим.) подходил к нам, стал толкаться, провоцировать еще до матча, говорить всякое», — сказал Месси в адрес Вегорста в прямом эфире телеканала TyC Sports.

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    • Напомним, ранее Месси раскритиковал главного тренера сборной Нидерландов Луи ван Гала.

    В полуфинале ЧМ-2022 Аргентина сыграет со сборной Хорватии, которая в 1/4 финала одержала победу над Бразилией.

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