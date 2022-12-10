Месси о Хорватии: Будет тяжелый матч

Лионель Месси Фото: globallookpress.com
«Будет тяжелый матч. Хорватия показывает, что это классная команда. Они играли с Бразилией на равных. А из того, что мы видели — временами даже и лучше, особенно в центре поля.
Хорватия работает с одним и тем же тренером (Златко Даличем — прим. Sports.ru) с предыдущего чемпионата мира. Они очень хорошо знают друг друга, они здесь не просто так.
Это полуфинал, и он будет очень тяжелым», — сказал нападающий сборной Аргентины.
Напомним, что сборная Аргентины в серии пенальти обыграла Нидерланды, а Хорватия — Бразилию.
Полуфинал Хорватия — Аргентина состоится 14 декабря в Лусаиле.