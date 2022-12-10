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    Кака: В Бразилии к Роналдо относятся не так, как за ее пределами

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    Бывший игрок «Реала» Кака заявил, что в Бразилии мало кто следит за национальной футбольной командой по футболу.

    Кака
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    Кака

    «Странно это говорить, но многие бразильцы не поддерживают сборную Бразилии. Такое иногда случается.

    Если вы увидите Роналдо, гуляющего по улице, вы скажете "вау". Здесь к нему относятся по-другому. Роналдо для бразильцев — это просто толстяк, идущий по улице.

    Конечно, многие бразильцы любят Роналдо. Я люблю Роналдо, но его по-разному уважают в Бразилии и за границей. Я вижу проявление большего уважения к нему за пределами страны», — приводит слова Кака beIn Sports.

    Роналдо является двукратным чемпионом мира в составе сборной Бразилии (1998, 2002).

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