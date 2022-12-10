Кака: В Бразилии к Роналдо относятся не так, как за ее пределами

«Странно это говорить, но многие бразильцы не поддерживают сборную Бразилии. Такое иногда случается.
Если вы увидите Роналдо, гуляющего по улице, вы скажете "вау". Здесь к нему относятся по-другому. Роналдо для бразильцев — это просто толстяк, идущий по улице.
Конечно, многие бразильцы любят Роналдо. Я люблю Роналдо, но его по-разному уважают в Бразилии и за границей. Я вижу проявление большего уважения к нему за пределами страны», — приводит слова Кака beIn Sports.
Роналдо является двукратным чемпионом мира в составе сборной Бразилии (1998, 2002).