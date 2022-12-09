Модрич: Все думали, что Хорватии конец, но мы еще раз показали, что никогда не сдаемся

Капитан сборной Хорватииподелился впечатлениями после победы над Бразилией в 1/4 финала ЧМ-2022.

Хорваты пропустили на 106-й минуте, сравняли счет на 117-й и победили команду Тите в серии пенальти со счетом 4:2.

«Мы почти проиграли, когда они забили гол. Все думали, что нам конец, но мы еще раз показали, что никогда не сдаемся. Наша вера невероятна.

Мы свели матч к ничьей, и в серии пенальти мы были уверены в себе. Мы обыграли Японию по пенальти в предыдущем матче, поэтому, конечно, у нас была уверенность.

Когда начинаешь серию с забитого мяча, а один из соперников промахивается, ты обретаешь уверенность.

Конечно, перед чемпионатом мира никто не ставил на нас, или они не считали, что мы можем пройти так далеко.

Важно то, у нас была вера, уверенность, и у нас снова настоящая команда с очень хорошей молодежью, которая проявляет себя.

Такая победа, несомненно, придаст нам больше уверенности в том, что нас ждет впереди», — сказал игрок ESPN.

Вратарь Доминик Ливакович в серии пенальти отразил удар Родриго, а Маркиньос пробил в штангу.

«Ливакович снова впечатляет в серии пенальти. Но не только по пенальти. За всю игру он сделал два-три очень хороших сэйва.

Он показал, что он отличный вратарь. Я рад за него. Он замечательный парень.

Мы должны отдыхать, ведь в полуфинале нас ждет еще одна тяжелая игра», — сказал Модрич.