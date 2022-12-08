Юран: Сантуш показал, что у него даже Роналду может остаться в запасе

Бывший главный тренер «Химок»высказался о непопаданиив стартовый состав сборнойна матч против(6:1) в 1/8 финала ЧМ-2022.

Роналду появился на поле в конце второго тайма, когда португальцы выигрывали со счетом 5:1. Автором хет-трика в этой игре стал Гонсалу Рамуш.

«Сантуш — тренер, который выиграл чемпионат Европы, работал в "Бенфике", неплохо выступал в еврокубках.

Я более чем уверен, что боязни не было, он смотрел по спортивной ситуации. Принимал решение взвешенно. Сантуш обладает авторитетом, плюс он показал команде, что у меня даже Роналду может сидеть. Игрок, забивший три мяча, получил поддержку болельщиков.

Уважаю Роналду как игрока, он великий, легенда, но время уходит, в голове он 23‑летний», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».

В четвертьфинале ЧМ-2022 сборная Португалии сыграет с Марокко.