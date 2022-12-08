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    Фофана: Мы полностью доверяем Мбаппе

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    Защитник сборной Франции Юссуф Фофана прокомментировал противостояние Кайла Уолкера с Килианом Мбаппе перед матчем 1/4 финала ЧМ с Англией.

    Юссуф Фофана
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    Юссуф Фофана

    «Если он знает, как остановить Килиана, — это хорошо для него. Но 19 команд в Лиге 1 и другие в Лиге чемпионов ищут решения.

    Правда будет на поле. Мы полностью доверяем Килиану.

    Килиан не читает газет, сожалею. Он не читает то, что вы пишете, он сосредоточен на своей игре.

    Он фокусируется на том, что должна делать команда и он сам. Я чувствую, что он очень спокоен и решителен.

    Каждый имеет право на свое мнение. Мы должны будем доказать, что они ошибаются.

    Команда, которая допустит меньше ошибок, выиграет эту игру», — приводит слова Фофана Reuters.

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