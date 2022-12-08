Фофана: Мы полностью доверяем Мбаппе

Защитник сборной Франциипрокомментировал противостояниеперед матчем 1/4 финала ЧМ с Англией.

«Если он знает, как остановить Килиана, — это хорошо для него. Но 19 команд в Лиге 1 и другие в Лиге чемпионов ищут решения.

Правда будет на поле. Мы полностью доверяем Килиану.

Килиан не читает газет, сожалею. Он не читает то, что вы пишете, он сосредоточен на своей игре.

Он фокусируется на том, что должна делать команда и он сам. Я чувствую, что он очень спокоен и решителен.

Каждый имеет право на свое мнение. Мы должны будем доказать, что они ошибаются.

Команда, которая допустит меньше ошибок, выиграет эту игру», — приводит слова Фофана Reuters.

Напомним, что матч между сборными Англии и Франции состоится 10 декабря.