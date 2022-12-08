Юпамекано рассказал о разнице между Мбаппе и Холандом

Защитник сборной Франциисравнил игру нападающих

«Все хотят сыграть в четвертьфинале чемпионата мира. Я горжусь, но это ещё не конец.

Я буду продолжать бороться на поле, чтобы заслужить своё место и играть в старте.

Я надеюсь, что хорошо выступлю в матче с Англией в субботу и помогу своей команде добиться успеха.

Против кого играть сложнее — Мбаппе или Холанда? Это разные нападающие. Килиан больше похож на дриблёра, в то время как Холанд — игрок штрафной.

Мне не очень нравится сравнивать футболистов, но оба они игроки мирового класса, и защитнику нелегко обороняться от них», — приводит слова Юпамекано Bayern&Germany.

Следующий матч сборная Франции проведет против Англии 10 декабря. Начало встречи — в 22:00 мск.