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    Юпамекано рассказал о разнице между Мбаппе и Холандом

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    Защитник сборной Франции Деотшанкюль Юпамекано сравнил игру нападающих Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.

    Деотшанкюль Юпамекано
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    Деотшанкюль Юпамекано

    «Все хотят сыграть в четвертьфинале чемпионата мира. Я горжусь, но это ещё не конец.

    Я буду продолжать бороться на поле, чтобы заслужить своё место и играть в старте.

    Я надеюсь, что хорошо выступлю в матче с Англией в субботу и помогу своей команде добиться успеха.

    Против кого играть сложнее — Мбаппе или Холанда? Это разные нападающие. Килиан больше похож на дриблёра, в то время как Холанд — игрок штрафной.

    Мне не очень нравится сравнивать футболистов, но оба они игроки мирового класса, и защитнику нелегко обороняться от них», — приводит слова Юпамекано Bayern&Germany.

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