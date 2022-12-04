Венгер: Англия и Франция — фавориты на чемпионате мира в Катаре

Бывший главный тренеррассказал, кого считает фаворитом на ЧМ-2022.

Специалист также отметил, что самый неожиданный результат показала сборная Марроко.

«Команды с лучшими вингерами имеют больше шансов выиграть чемпионат мира. Крайние защитники тоже играют ключевую роль, они должны заставить этих игроков воспользоваться преимуществом команды.

Франция и Англия входят в число таких сборных. Они будут опасны до самого конца.

Для меня была неожиданной игра Марокко. Я очень хочу увидеть их встречу с Испанией в 1/8 финала турнира.

Надеюсь, африканские команды будут больше представлены на чемпионатах мира в будущем», — приводит слова Венгера Mundo Deportivo.

Напомним, что чемпионат мира в Катаре продлится до 18 декабря 2022 года.