Венгер: Англия и Франция — фавориты на чемпионате мира в Катаре

Арсен Венгер Фото: globallookpress.com
Специалист также отметил, что самый неожиданный результат показала сборная Марроко.
«Команды с лучшими вингерами имеют больше шансов выиграть чемпионат мира. Крайние защитники тоже играют ключевую роль, они должны заставить этих игроков воспользоваться преимуществом команды.
Франция и Англия входят в число таких сборных. Они будут опасны до самого конца.
Для меня была неожиданной игра Марокко. Я очень хочу увидеть их встречу с Испанией в 1/8 финала турнира.
Надеюсь, африканские команды будут больше представлены на чемпионатах мира в будущем», — приводит слова Венгера Mundo Deportivo.
Напомним, что чемпионат мира в Катаре продлится до 18 декабря 2022 года.