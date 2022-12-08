Эквадор отказался от проведения Кубка Америки-2024, турнир может принять США

отказался от проведенияпо футболу в 2024 году.

Президент Федерации футбола Эквадора Франсиско Эгас завил, что препятствиями для проведения турнира стали проблемы с безопасностью на фоне роста организованной преступности, а также отсутствие необходимой инфраструктуры.

Как сообщает журналист Диего Монтальвана Кубок Америки, вероятно, примут Соединенные Штаты Америки.

США, как и Канада и Мексика, уже дали согласие на выступление на турнире. Также будут приглашены еще три команды из Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна.

В 2016 году Кубок Америки в США уже проводился. Победительницей стала сборная Чили.

Напомним, действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины, в финале 2021 года обыгравшая команду Бразилии (1:0).