Бент о Беллингеме: Он играет с каким-то невероятным бесстрашием

Бывший игрок сборной Англииоценил игру полузащитника

Футболист отметил, что дортмундская «Боруссия» сделала из Беллингема игрока мирового уровня.

«Беллингем невероятный, ему всего 19 лет, и он играет с каким-то бесстрашием, не так ли? Он может отобрать мяч, обводить людей, создавать моменты. Он невероятный талант.

Мне очень нравится то, что он сделал. Он уехал из Бирмингема, взрастил свои таланты и перешёл в дортмундскую "Боруссию", которая отшлифовала его и сделала из него мирового чемпиона.

Он мог бы стать одним из лучших полузащитников в мире, потому что у него есть все качества. На днях я написал Хендерсону: "Джуд Беллингем, какой игрок!". Всё, что он мне ответил: "Ты даже не представляешь какой...".

Какова цена Беллингема? Больше € 140 млн. Однако люди забывают, каким хорошим был юный Руни.

В 18 лет на Евро-2004 он был абсолютно неуправляемым до того, как получил травму. Его выступление тогда было лучше, чем у Беллингема на этот турнире», — приводит слова Бента talkSPORT.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Беллингем провел за «Боруссию» 15 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 передачи. На чемпионате мира в Катаре Джуда провел 4 встречи, забил один гол и сделал один результативный пас.