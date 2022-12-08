ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЧМ-2022 — последний шанс Лионеля Месси сравняться с легендарным Диего Марадоной Судьбоносные четвертьфиналы. Настоящий чемпионат мира только начинается
  • 22:05
    • «Спартак» уступил «Динамо» в серии буллитов
  • 21:54
    • Дубль Гусева помог СКА победить минское «Динамо»
  • 21:30
    • «Нефтехимик» дома победил «Металлург»
  • 19:21
    • Далич: У нас впереди величайший матч на чемпионате мира
  • 19:13
    • «Автомобилист» одолел «Трактор»
    Все новости спорта

    Бент о Беллингеме: Он играет с каким-то невероятным бесстрашием

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Англии Футбол Англии Бундеслига Футбол Германии Боруссия Д
    Бывший игрок сборной Англии Даррен Бент оценил игру полузащитника Джуды Беллингема.

    Джуда Беллингем
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джуда Беллингем

    Футболист отметил, что дортмундская «Боруссия» сделала из Беллингема игрока мирового уровня.

    «Беллингем невероятный, ему всего 19 лет, и он играет с каким-то бесстрашием, не так ли? Он может отобрать мяч, обводить людей, создавать моменты. Он невероятный талант.

    Мне очень нравится то, что он сделал. Он уехал из Бирмингема, взрастил свои таланты и перешёл в дортмундскую "Боруссию", которая отшлифовала его и сделала из него мирового чемпиона.

    Он мог бы стать одним из лучших полузащитников в мире, потому что у него есть все качества. На днях я написал Хендерсону: "Джуд Беллингем, какой игрок!". Всё, что он мне ответил: "Ты даже не представляешь какой...".

    Какова цена Беллингема? Больше € 140 млн. Однако люди забывают, каким хорошим был юный Руни.

    В 18 лет на Евро-2004 он был абсолютно неуправляемым до того, как получил травму. Его выступление тогда было лучше, чем у Беллингема на этот турнире», — приводит слова Бента talkSPORT.

  • Фоден о Беллингеме: Один из самых одаренных игроков, которых я когда-либо видел
  • Читайте по теме

    • В нынешнем сезоне Бундеслиги Беллингем провел за «Боруссию» 15 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 передачи. На чемпионате мира в Катаре Джуда провел 4 встречи, забил один гол и сделал один результативный пас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Нидерланды разрушат мечту Месси?
  • Нидерланды — Аргентина. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • «Пентакампеоны» преодолеют хорватский барьер
  • Хорватия — Бразилия. Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • Еще один раунд с «Вашингтоном» «Сиэтл» проведет на высоком уровне
  • «Вашингтон» — «Сиэтл». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.14
  • Экспресс дня 9 декабря
  • Завтра в 22:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Нидерланды — Аргентина
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Хорватия — Бразилия
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Вашингтон — Сиэтл
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Миннесота
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Колорадо — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Айлендерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Коламбус — Калгари
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Баффало — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры