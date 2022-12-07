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    Винисиус Жуниор: Я счастлив играть против Модрича, и пусть победит сильнейший

    Футбол Сборная Бразилии Сборная Хорватии
    Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор высказал мнение о капитане сборной Хорватии Луке Модриче.

    Лука Модрич
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    Лука Модрич

    Команды Бразилии и Хорватии встретятся в 1/4 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.

    «Всегда очень сложно играть против таких футболистов, как Модрич. Он многому меня научил и продолжает делать это каждый день, благодаря ему я продолжаю развиваться.

    Он — пример для меня, 37-летний игрок, выступающий на таком уровне, — это что-то редкое.

    Такие футболисты, как он, Криштиану, Тьяго Силва, казалось бы, уже не в том возрасте, чтобы так выступать, но они делают это снова и снова, демонстрируют потрясающую игру.

    Я счастлив играть против него, и пусть победит сильнейший», — заявил Винисиус в интервью Managing Madrid.

    Матч сборных Бразилии и Хорватии состоится в пятницу, 9 декабря, и начнется в 18:00 (мск).

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