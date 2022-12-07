Винисиус Жуниор: Я счастлив играть против Модрича, и пусть победит сильнейший

Нападающий сборной Бразилиивысказал мнение о капитане сборной Хорватии

Команды Бразилии и Хорватии встретятся в 1/4 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Всегда очень сложно играть против таких футболистов, как Модрич. Он многому меня научил и продолжает делать это каждый день, благодаря ему я продолжаю развиваться.

Он — пример для меня, 37-летний игрок, выступающий на таком уровне, — это что-то редкое.

Такие футболисты, как он, Криштиану, Тьяго Силва, казалось бы, уже не в том возрасте, чтобы так выступать, но они делают это снова и снова, демонстрируют потрясающую игру.

Я счастлив играть против него, и пусть победит сильнейший», — заявил Винисиус в интервью Managing Madrid.

Матч сборных Бразилии и Хорватии состоится в пятницу, 9 декабря, и начнется в 18:00 (мск).