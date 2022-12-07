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    Гранат о поражении Испании: Результат не удивил

    Футбол Сборная Испании Футбол Испании Сборная Марокко
    Бывший защитник сборной России Владимир Гранат прокомментировал поражение сборной Испании от Марокко в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

    Владимир Гранат
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    Владимир Гранат

    Испанцы проиграли марокканцам в серии пенальти.

    «Результат не удивил. Повторение матча четырехлетней давности: Испания играла не очень интенсивно, а марокканцы успевали все перекрывать, играли дисциплинированно и достойно в обороне.

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    • Показалось, что перед серией пенальти игроки Испании волнуются. Команда обновилась, но остались футболисты, которые вылетали с чемпионата мира в России. Я думаю, что это сказалось.

    Пенальти — это чистая психология. Когда вся страна за твоей спиной… Так и получается», — сказал Гранат, слова которого приводит «Чемпионат».

    Напомним, сборная Испании проиграла России в серии пенальти в рамках 1/8 финала ЧМ-2018.

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