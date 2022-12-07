Гранат о поражении Испании: Результат не удивил

Бывший защитник сборной Россиипрокомментировал поражение сборнойотв 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Испанцы проиграли марокканцам в серии пенальти.

«Результат не удивил. Повторение матча четырехлетней давности: Испания играла не очень интенсивно, а марокканцы успевали все перекрывать, играли дисциплинированно и достойно в обороне.

Показалось, что перед серией пенальти игроки Испании волнуются. Команда обновилась, но остались футболисты, которые вылетали с чемпионата мира в России. Я думаю, что это сказалось.

Пенальти — это чистая психология. Когда вся страна за твоей спиной… Так и получается», — сказал Гранат, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, сборная Испании проиграла России в серии пенальти в рамках 1/8 финала ЧМ-2018.