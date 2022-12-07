Билялетдинов: Нахожусь вместе с «Химками» в отпуске как ассистент Гогниева

Российский специалистподтвердил, что вошел в тренерский штаб

«Переговоры завершены. Теперь могу сказать, что нахожусь вместе с "Химками" в отпуске как ассистент Гогниева. Во время сборов начну свою работу в клубе.

За что буду отвечать? Пока что неизвестно. Сядем на сборах и поговорим, кто за какой сектор отвечает», — сказал Билялетдинов «Спорт-Экспрессу».

Специалист ранее тренировал «Рубин», хабаровский СКА, «Олимп» Химки, «Олимп-Долгопрудный» и московскую «Аврору».

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ.