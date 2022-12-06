ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ГавиМарокко — Испания. Онлайн
  • 17:50
    • Стали известны стартовые составы матча 1/8 финала ЧМ Марокко — Испания
  • 19:31
    • Самюэль Это'О рассказал, почему напал на алжирского блогера на ЧМ-2022
  • 19:09
    • «Барыс» по буллитам обыграл «Ак Барс»
  • 19:06
    • «Салават Юлаев» в гостях обыграл «Авангард»
  • 18:46
    • СМИ: У Роналду есть предложение только от «Аль-Насра»
    Все новости спорта

    Ван Гал: Нам нужно свести счеты с Аргентиной

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 Сборная Нидерландов Сборная Аргентины ЧМ-2022
    Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ-2022 с национальной командой Аргентины.

    Луи ван Гал
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Луи ван Гал

    «Довольны ли мы своим выходом в четвертьфинал? Нет. Мы хотим быть чемпионами.

    Я имею в виду, что мы можем стать чемпионами мира, а не то, что мы ими обязательно станем. Но все возможно.

    В конце концов, если мы не пройдем дальше, мы не сможем сказать, что потерпели неудачу», — приводит слова ван Гала A Bola.

    Ван Гал вспомнил противостояние с Аргентиной в полуфинале ЧМ-2014 в Бразилии, когда голландцы уступили по пенальти — 0:0 (пен. 4:2).

    «Нам нужно свести счеты с Аргентиной. Месси — игрок, который может решить исход игры самостоятельно.

    В том матче в 2014 году он ни разу не коснулся мяча, но мы проиграли по пенальти. Теперь мы хотим отомстить», — сказал он.

    Чемпионами мира 2014 года стала сборная Германии. Национальная команда Нидерландов обыграла Бразилию в матче за третье место (3:0).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Португалия шокирует Швейцарию и Роналду?
  • Португалия — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 2.64
    •
  • У «Динамо» Москва хватит класса хлопнуть дома СКА
  • «Динамо» Москва — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Третью подряд победу сможет оформить «Ак Барс»?
  • «Барыс» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.58
  • Экспресс дня 6 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.64
  • Прогноз на матч Португалия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Филадельфия — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Кадис — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Амур — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Денвер — Даллас
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Даллас — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры