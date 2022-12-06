Ван Гал: Нам нужно свести счеты с Аргентиной

Главный тренер сборной Нидерландовподелился ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ-2022 с национальной командой Аргентины.

«Довольны ли мы своим выходом в четвертьфинал? Нет. Мы хотим быть чемпионами.

Я имею в виду, что мы можем стать чемпионами мира, а не то, что мы ими обязательно станем. Но все возможно.

В конце концов, если мы не пройдем дальше, мы не сможем сказать, что потерпели неудачу», — приводит слова ван Гала A Bola.

Ван Гал вспомнил противостояние с Аргентиной в полуфинале ЧМ-2014 в Бразилии, когда голландцы уступили по пенальти — 0:0 (пен. 4:2).

«Нам нужно свести счеты с Аргентиной. Месси — игрок, который может решить исход игры самостоятельно.

В том матче в 2014 году он ни разу не коснулся мяча, но мы проиграли по пенальти. Теперь мы хотим отомстить», — сказал он.

Чемпионами мира 2014 года стала сборная Германии. Национальная команда Нидерландов обыграла Бразилию в матче за третье место (3:0).