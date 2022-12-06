Родри: Я бы хотел, чтобы кто-то там сверху помог нам с пенальти

Полузащитник сборной Испанииподвел итоги матча с Марокко в матче в 1/8 финала ЧМ-2022 (0:0, по пен. 0:3).

«Все решилось в серии пенальти. Им было понятно, во что они хотят играть, а нам больше нечего сказать.

Мы не реализовали пенальти и едем домой. Мы надеялись, что они уступят, как и почти в каждом матче, в котором играют с нами.

Я бы хотел, чтобы кто-то там сверху помог нам с пенальти. Команда отдала все, и мы заслуживали того, чтобы пройти дальше», — приводит Marca слова Родри.

Сборная Марокко впервые выходит в 1/4 финала ЧМ и теперь сыграет с победителем матча Португалия — Швейцария, который пройдет 6 декабря.