Пикфорд: У нас может не быть другого шанса победить Францию

Вратарь сборной Англииподелился ожиданиями от четвертьфинального матча с Францией на ЧМ-2022.

«Франция — действующие чемпионы, у них есть Мбаппе, другие великие игроки.

Это тяжелый соперник, но у нас может не быть другого шанса победить Францию, а обыграть их в четвертьфинале было бы очень важно.

Они тоже должны беспокоиться о нас, о нашей угрозе в атаке, и у нас есть хорошие игроки в запасе, чтобы усилить игру.

У нас был опыт разочарования на чемпионате мира и Евро, но мы прошли через это вместе и многому научились.

Сейчас у меня 49 матчей за сборную, все то время что я играю за нее и защита, и команда не имеют себе равных. Можно только радоваться этому.

Мне больше нравится наша командная игра, нападающие наводят шороху в атаке, и пока защита усердно работает, я делаю сейвы, это дает нам шанс.

Справедливости ради следует сказать, что атакующие игроки играют решающую роль, их скорость работы с мячом просто нереально. А еще они безжалостны в завершении.

Уровень атакующих игроков, против которых я работаю на тренировках очень высок — у нас есть Гарри Кейн, Рашфорд», — приводит Mirror слова Пикфорда.

Матч между сборными Англии и Франции пройдет 10 декабря и начнется в 22.00 по московскому времени.