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    Пикфорд: У нас может не быть другого шанса победить Францию

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    Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд поделился ожиданиями от четвертьфинального матча с Францией на ЧМ-2022.

    Джордан Пикфорд
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    Джордан Пикфорд

    «Франция — действующие чемпионы, у них есть Мбаппе, другие великие игроки.

    Это тяжелый соперник, но у нас может не быть другого шанса победить Францию, а обыграть их в четвертьфинале было бы очень важно.

    Они тоже должны беспокоиться о нас, о нашей угрозе в атаке, и у нас есть хорошие игроки в запасе, чтобы усилить игру.

    У нас был опыт разочарования на чемпионате мира и Евро, но мы прошли через это вместе и многому научились.

    Сейчас у меня 49 матчей за сборную, все то время что я играю за нее и защита, и команда не имеют себе равных. Можно только радоваться этому.

    Мне больше нравится наша командная игра, нападающие наводят шороху в атаке, и пока защита усердно работает, я делаю сейвы, это дает нам шанс.

    Справедливости ради следует сказать, что атакующие игроки играют решающую роль, их скорость работы с мячом просто нереально. А еще они безжалостны в завершении.

    Уровень атакующих игроков, против которых я работаю на тренировках очень высок — у нас есть Гарри Кейн, Рашфорд», — приводит Mirror слова Пикфорда.

    Матч между сборными Англии и Франции пройдет 10 декабря и начнется в 22.00 по московскому времени.

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