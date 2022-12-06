Мостовой: На ЧМ-2022 начинается самая жесть

Бывший футболист сборной Россииподелился ожиданиями от предстоящих матчей 1/4 финала ЧМ-2022.

«О том, что Бразилия — лучшая команда на чемпионате мира, я говорил еще до турнира.

Но вообще после того, как Испания разгромила Коста‑Рику, ее тоже называли лучшей командой, а они в итоге еле вышли из группы.

Сейчас на эмоциях что говорить? Надо говорить заранее! Я заранее сказал, что Бразилия, Франция, Португалия, Аргентина и Испания — мои фавориты. И все они пересекутся уже сейчас, в четвертьфиналах.

Это будет очень интересно — начинается самая жесть!», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Напомним, сборная Бразилии встретится в четвертьфинале ЧМ-2022 с командой Хорватии.