Луис Энрике: Марокко — прекрасная команда. У них нет проблем с мотивацией

Наставник сборной Испанииподелился ожиданиями о предстоящем матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу с Марокко.

«Марокко — прекрасная команда. У них нет проблем с мотивацией. Если мы продолжим играть в свой футбол, то достигнем заметного максимума. У меня огромная мотивация на успех. Я уверен, что наша команда способна показать отличный результат.

Марокко является лучшей командой этого чемпионата мира. Если люди смотрят на них свысока, то этого не делает сборная Испании», — цитирует Энрике Mundo Deportivo.

Сборная Испании сыграет с командой Марокко сегодня, 6 декабря, начало — в 18:00 по мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по этой ссылке.