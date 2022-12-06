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    Луис Энрике: Марокко — прекрасная команда. У них нет проблем с мотивацией

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    Наставник сборной Испании Луис Энрике поделился ожиданиями о предстоящем матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу с Марокко.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «Марокко — прекрасная команда. У них нет проблем с мотивацией. Если мы продолжим играть в свой футбол, то достигнем заметного максимума. У меня огромная мотивация на успех. Я уверен, что наша команда способна показать отличный результат.

    Марокко является лучшей командой этого чемпионата мира. Если люди смотрят на них свысока, то этого не делает сборная Испании», — цитирует Энрике Mundo Deportivo.

    Сборная Испании сыграет с командой Марокко сегодня, 6 декабря, начало — в 18:00 по мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по этой ссылке.

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