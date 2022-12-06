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    Кокорин: Пусть Неймар выиграет ЧМ-2022, у Месси и так все неплохо сложилось

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    Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин рассказал, за какие сборные болеет на чемпионате мира в Катаре.

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    «Кто выиграет чемпионат мира? Хотелось бы чтобы либо Аргентина, либо Бразилия. За них переживаю.

    Если будет финал Аргентина — Бразилия, буду за бразильцев.

    Люблю Месси. Но у него и так все неплохо сложилось. Пусть Неймар выиграет. Просто если Месси выиграет чемпионат мира, это будет непревзойденный человек по достижениям. Но на самом деле, без разницы. Пусть победит сильнейший.

    По составу сильнейшие — Франция, Аргентина, Бразилия. Понятно, что кто-то может удивить. Но мне кажется, что это трио прям супер по составу. И они явные фавориты», — сказал Кокорин в интервью Sport24.

    Сборная Аргентины встретится в четвертьфинале ЧМ-2022 с Нидерландами, а Бразилия сыграет с Хорватией. В

    Финал чемпионата мира-2022 пройдет в Катаре 18 декабря.

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