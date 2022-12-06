СМИ: Жезус выбыл на несколько месяцев из-за травмы колена

Нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус перенесет операцию в связи с травмой колена, полученной на чемпионате мира, сообщает The Athletic.

По информации источника, травма оказалась более серьезной, чем считалось изначально. Предполагается, что речь идет о повреждении медиальной связки.

Форвард «Арсенала» может пропустить несколько месяцев иза-за операции. Его возвращение во второй половине сезона под сомнение не ставится.

В матче 1/4 финала чемпионата мира — 2022 сборная Бразилии сыграет с национальной командой Хорватии. Встреча команд состоится 9 декабря.

Чемпионат мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.