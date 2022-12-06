СМИ: Жезус выбыл на несколько месяцев из-за травмы колена

Габриэл Жезус Фото: globallookpress.com
По информации источника, травма оказалась более серьезной, чем считалось изначально. Предполагается, что речь идет о повреждении медиальной связки.
Форвард «Арсенала» может пропустить несколько месяцев иза-за операции. Его возвращение во второй половине сезона под сомнение не ставится.
В матче 1/4 финала чемпионата мира — 2022 сборная Бразилии сыграет с национальной командой Хорватии. Встреча команд состоится 9 декабря.
Чемпионат мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.